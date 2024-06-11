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Николаев потребовал у Мурашкиной 1,5 млн рублей за хит «Выпьем за любовь»

Николаев потребовал у Мурашкиной 1,5 млн рублей за хит «Выпьем за любовь»

Российский певец Игорь Николаев потребовал денежную компенсацию от блогера Карины Мурашкиной. Использование своего хита «Выпьем за любовь» он оценил в 1,5 миллиона рублей, рассказала девушка в своем Telegram-канале.

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