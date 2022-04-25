Аленичев заявил о боли за судейство и игру «Спартака»

Футбол , 24 апр, 22:23 0 Дмитрий Аленичев назвал заявил о боли за судейство и игру «Спартака» после матча с «Ростовом» Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что клуб сумеет справиться с текущими неудачами Баннер фанатов «Спартака» в поддержку Дмитрия Аленичева (Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look Press) Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии «РБК Спорт» раскритиковал игру команды против «Ростова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что ему было больно наблюдатть как за встречей, так и за судейством.