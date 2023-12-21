Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Сергей Хатин

В 1918-20, чувак, русские убивали друг друга с гораздо большей ненавистью, чем азиаты в начале 90-х. Твоё блабла насчёт разграбления гораздо больше подходит к России 90-х, чем к нынешней Азии. Вообще, мой тебе совет - не болтай о том, чего не понимаешь