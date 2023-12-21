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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Политика Игоря Таланцева Между Патриархом и муфтием Москвы возникла заочная полемика. Патриарх выступил в защиту культуры и традиций русского народа, а муфтий заявил, что Россия должна быть открыта "всем национальностям и религиям".

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Комментарии
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Сергей Хатин
В 1918-20, чувак, русские убивали друг друга с гораздо большей ненавистью, чем азиаты в начале 90-х. Твоё блабла насчёт разграбления гораздо больше подходит к России 90-х, чем к нынешней Азии. Вообще, мой тебе совет - не болтай о том, чего не понимаешь
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1 час.
Клавдия Баранова
Спасибо Кириллу, что поднимает серьезно вопрос.
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34 мин.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Ничего хорошего нам мигранты не приносят. Оскорбляют людей, бьют пожилых и детей, надсмехаются над нашей культурой. Что хорошего они нам принесли? Чужды они русскому народу.
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12 мин.

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