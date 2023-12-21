Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Политика Игоря Таланцева Между Патриархом и муфтием Москвы возникла заочная полемика. Патриарх выступил в защиту культуры и традиций русского народа, а муфтий заявил, что Россия должна быть открыта "всем национальностям и религиям".
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