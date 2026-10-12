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Зачем в России хотят освободить выплаты будущим матерям от налогов

Зачем в России хотят освободить выплаты будущим матерям от налогов

В России могут расширить систему поддержки семей еще до рождения ребенка. Работодателям предложили разрешить выплачивать будущим матерям материальную помощь до 1 млн рублей без удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и без начисления страховых взносов.

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