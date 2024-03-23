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Русская весна

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Появились кадры первых допросов задержанных террористов (ВИДЕО)

Появились кадры первых допросов задержанных террористов (ВИДЕО)

В Сети появились кадры первых допросов задержанных террористов. Устроившие теракт и убившие более сотни человек в концертном зале «Крокус Сити Холл» подонки надеялись сбежать на Украину, но были задержаны в Брянской области.

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Комментарии
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Mark Kapustin
Вот они «незаменимые специалисты». Ну что, доигрались в терпимость к мигрантам, гнать нах всех поганой метлой, чтобы духу их не было в России!
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1 д.
Ингерман Ланская
ты, сволочь нацисткая, заткнись!!!
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20 час.
ас
александр сальников
Да заткнитесь оба
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17 час.

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