Появились кадры первых допросов задержанных террористов (ВИДЕО)

В Сети появились кадры первых допросов задержанных террористов. Устроившие теракт и убившие более сотни человек в концертном зале «Крокус Сити Холл» подонки надеялись сбежать на Украину, но были задержаны в Брянской области.
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