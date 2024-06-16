Платформы и содержание: Telegram и VK к концу года перетянут рекламу с зарубежных ресурсов

Отечественные площадки перетянут на себя рекламные бюджеты зарубежных ресурсов уже к концу года. Мессенджер Telegram и соцсеть VK, чьи доли сейчас активно растут, отберут часть позиций у видеохостинга YouTube, говорится в исследовании, которое провели представители отрасли.