Red Carpet 21 сентября правительство Азербайджана приняло постановление, фактически ограничивающее ношение хиджаба в государственных школах.
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