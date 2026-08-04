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Константин Ивлев откровенно высказался о личной жизни и назвал себя мудрым художником

Константин Ивлев откровенно высказался о личной жизни и назвал себя мудрым художником

Известный шеф-повар Константин Ивлев стал гостем интернет-шоу Лауры Джугелии. Поводом для беседы послужило решение Ивлева и его бывшей жены Валерии Куденковой после развода дать отношениям ещё один шанс.

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