3 мая Джеффри Сакс, который является американским экономистом, рассказал в интервью греческой газете Kathimerini об ужасной ошибке со стороны запада, приведшей к текущей ситуации вокруг украинской территории.
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