Лавров заявил о росте рисков глобального конфликта из-за действий Запада

Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины, у него нет аргументов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности", во вторник, 10 октября.
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