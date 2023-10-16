Новоявленный глава Крымской митрополии митрополит сравнил Крым с курортами Колымы

Новоявленный глава Крымской митрополии митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с курортами Колымы. Как уже сообщал «Новый День», 11 октября Священный Синод озвучил решение об отставке митрополита Лазаря, занимавшего этот пост 43 года, и назначении на его место митрополита Тихона (Шевкунова), до этого возглавлявшего Псковскую и Порховскую митрополию, а так же служившего игуменом Успенского Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.