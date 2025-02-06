Экстремальная жара: угроза для человечества в условиях глобального потепления

Экстремальная жара угрожает здоровью людей, особенно пожилых, в условиях глобального потепления. Исследования показывают, что площади, подверженные небезопасным температурам, могут значительно увеличиться, что требует срочных мер.
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