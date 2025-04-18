Почему указ Буша 2003 года о нефтяных доходах Ирака стал шаблоном для Украины? «Европа хочет „помочь“ Украине»: Повторение иракского сценария или борьба за кусок пирога? «Финансовый колониализм»: Как счёт в ФРС Нью-Йорка лишает страны суверенитета? В то время как Соединённые Штаты Америки и Украина ведут переговоры о будущем контроле над украинскими ресурсами, стоит вспомнить, как США осуществляли контроль над Ираком после свержения режима Хусейна.