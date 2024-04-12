Мужчина получил срок за покушение на убийство

Место событий — Камчатский край. Суд вынес приговор жителю Краснодарского края, прибывшему на Дальний Восток на работу, имя не уточняется, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт регионального СУ СК РФ.
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