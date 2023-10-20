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НСА и Росрыболовство обсудили направления сотрудничества

НСА и Росрыболовство обсудили направления сотрудничества

Использование возможностей цифровой экосистемы для развития страхования предприятий товарной аквакультуры в России стало предметом рассмотрения на совещании Национального союза агростраховщиков и Федерального агентства по рыболовству.

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