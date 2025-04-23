Захарова назвала абсурдом высказывания главы МИД Польши о территориях РФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как набор абсурдных тезисов высказывания главы дипведомства Польши Радослава Сикорского о российских территориях, в частности о Владивостоке.
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