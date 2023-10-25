Сварите их немедленно: эти продукты во время приготовления теряют калорийность

Не будем впадать в крайности, на мороженом похудеть вряд ли удастся. Но как насчет других, менее калорийных продуктов? Меняется ли пищевая ценность после тепловой обработки? И зависит ли калорийность продукта от температуры подачи? Елена Ершова Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения -->«В последнее время можно услышать информацию о том, что горячая пища калорийнее, чем холодная.