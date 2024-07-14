Ливни и жара ожидаются в Забайкалье с 14 по 16 июля

В ближайшие дни жители Забайкальского края столкнутся со сложными погодными условиями. По прогнозам Гидрометцентра, 14 и 15 июля местами ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы, особенно в восточных, юго-восточных и центральных областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии