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«В ближайшие 2 года вероятность крайне низка»: командующий армией Литвы высказался о перспективах прямого конфликта НАТО с Россией

«В ближайшие 2 года вероятность крайне низка»: командующий армией Литвы высказался о перспективах прямого конфликта НАТО с Россией

В настоящее время практически отсутствуют риски прямого вооруженного конфликта Североатлантического альянса и России из-за «нападения» последний на какую-либо из стран НАТО.

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