Небензя обвинил замгенсека ООН в распространении проукраинских фейков

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление заместителя генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности Организации объединённых наций по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии