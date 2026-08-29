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Царьград

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Даниил Медведев оценил спад формы на фоне сложных турниров

Даниил Медведев оценил спад формы на фоне сложных турниров

Русский теннисист Даниил Медведев оценил свою игровую форму, отметив сложности поиска уверенности на корте.

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