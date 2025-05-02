Ждать осталось недолго: журналист раскрыл, когда выйдут первые обзоры Doom: The D...

Ждать осталось недолго: журналист раскрыл, когда выйдут первые обзоры Doom: The Dark AgesАмбициозный шутер Doom: The Dark Ages от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из студии id Software выйдет уже менее чем через две недели, а первые обзоры игры появятся и того раньше.