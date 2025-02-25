Инфляция в Свердловской области ускорилась в январе 2025 года

В январе 2025 года годовой темп роста цен на продукты питания в Свердловской области остался на уровне декабря, однако динамика цен внутри продуктовых категорий различалась, рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
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