В парке Галицкого в Краснодаре запретили фотографироваться без согласования с администрацией

В парке Галицкого в Краснодаре запретили фотографироваться без согласования с администрациейВ Краснодаре в парке Галицкого представителям бренда мужской одежды сотрудники объекта не разрешили провести фотосессию.
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