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Царьград

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Bandai выпустила кольцо Tamagotchi к 30-летию серии

Bandai выпустила кольцо Tamagotchi к 30-летию серии

Компания Bandai презентовала новую версию Tamagotchi — кольцевая модель с цветным экраном. Устройство, выпущенное к 30-летию серии, предлагает вырастить 30 персонажей.

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