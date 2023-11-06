Почему Русь для викингов была Родиной Богов

Сергей Федотов

Ну хоть создание точки сингулярности пока не приписывается слявяно-руссам. И то слава Богу. Пусть эту "Пальму" продолжают удерживать великоукры😚 - И создали 3 великих укра точку сингулярности - И лишь тогда начал бесплотный дух витать над бездной (Начало всех начал - 1:1-2) ... ну дальше все знают😀