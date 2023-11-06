Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Когда уже начнут в этом МИД отрабатывать свои деньги?Россия подала в с...
  • mlee
    Не буди лихо. Сидели бы в своем шоколаде, не отсвечивали, стАршие прикрывают. Поперла идентичность. Дикари, сэр...МВД накрыло легал...
  • Олег Тимофеев
    Жаль я бы такие вопросы решал молча.Разведка США встр...

Почему Русь для викингов была Родиной Богов

Почему Русь для викингов была Родиной Богов

Издревле Новгородское княжество находилось между современными городами Белоозеро, Муром, Ростов и Полоцк занимая весьма обширные территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Ну хоть создание точки сингулярности пока не приписывается слявяно-руссам. И то слава Богу. Пусть эту &quot;Пальму&quot; продолжают удерживать великоукры😚 - И создали 3 великих укра точку сингулярности - И лишь тогда начал бесплотный дух витать над бездной (Начало всех начал - 1:1-2) ... ну дальше все знают😀
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх