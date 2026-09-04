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Bitcoin удерживается выше ключевых уровней: для продолжения роста нужен новый капитал

Bitcoin уже около недели сохраняет позиции выше важных ценовых ориентиров. Сейчас BTC находится над уровнями себестоимости, связанными со спотовыми ETF и краткосрочными держателями (STH), что выглядит позитивно для текущей структуры рынка.

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