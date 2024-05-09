Беляши как из детства

Эти пирожки в советское время умели готовить почти в каждой семье… У всех выходило по-своему, «самые правильные» рецепты передавали из рук в руки и всегда и почти у всех выходило вкусно! Сделайте перерыв в правильном питании – приготовьте беляши и всей семье гарантировано хорошее настроение! ….