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Царьград

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Келли Осборн появилась на публике после экстремального похудения

Келли Осборн появилась на публике после экстремального похудения

Келли Осборн, дочь Оззи Осборна, появилась на красной дорожке Национальной телевизионной премии 2026 года в Лондоне, впервые после признания в экстремальном похудении.

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