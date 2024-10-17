Русские побеждают только числом?

М

Мария

Особенно поход Ермака показателен. В его отряде было 200 казаков! Ребята! Двести человек! Вот прямо взял и всю Сибирь "и ДВосток "завалил" трупами! Но, справедливости ради, надо сказать, что тех казаков отбирали по всей России. Ермак брал только тех, кто, в случае падения лошади, мог один, вместо лошади, впрягаться и везти воз с оружием и провиантом. Богатыри, воины. Вот какие у нас были предки! Пусть они там в Европке лопнут от зависти к нашей героической истории!!!