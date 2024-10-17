Очень характерный приём западной пропаганды подмечает канал Безграничный аналитик на примере британской Times.
Русские побеждают только числом?
Комментарии
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Алексей Горшков
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16 час.
Александр Салтановский
Нет, он этот "тан" из казАков, правда с берегов реки Иордан и соответственно имеет такой же анфас!
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14 час.
М
Мария
Особенно поход Ермака показателен. В его отряде было 200 казаков! Ребята! Двести человек! Вот прямо взял и всю Сибирь "и ДВосток "завалил" трупами! Но, справедливости ради, надо сказать, что тех казаков отбирали по всей России. Ермак брал только тех, кто, в случае падения лошади, мог один, вместо лошади, впрягаться и везти воз с оружием и провиантом. Богатыри, воины. Вот какие у нас были предки! Пусть они там в Европке лопнут от зависти к нашей героической истории!!!
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5 час.
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