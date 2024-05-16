Как переназначенный министр МВД вступился за мигрантов

Одиссей

Вот пытаюсь сопоставить 2 цифры приведенные в статье... 1."Преступления, совершенные иностранцами, в общем массиве составляют 4%», — сказал он." 2." данные, которые показывает официальная статистика: что 70% мигрантов у нас живут и работают нелегально." Вот стесняюсь спросить, а что, нелегальные проживание и работа - это уже не преступление? Но тогда 4% - это явная и заведомая ложь! И, кстати, без них наша жизнь стала бы на 4% комфортнее и безопаснее. И о ксенофобии... Если следовать логике либерастов, то одно из ярчайших проявлений русской ксенофобии - это ожесточенное сопротивление гитлеровцам. Которые шли к нам с гуманной миссией, несли свои древние и красивые традиции, пытались привить нам высокие западные идеалы. Они же - ценности. Но мы - неблагодарные - довели дело до самоубийства мирного австрийского художника.