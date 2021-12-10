Эксперт призвал не признавать криптовалюту

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Признание криптовалюты в России может привести к ослаблению рубля и новым возможностям для коррупционных схем, сообщил "Радио 1" доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Признание криптовалюты в России может привести к ослаблению рубля и новым возможностям для коррупционных схем, сообщил "Радио 1" доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.
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