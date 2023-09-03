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Названы факторы, которые повышают риск фибрилляции предсердий у женщин после 50 лет

Названы факторы, которые повышают риск фибрилляции предсердий у женщин после 50 лет

Названы факторы, которые повышают риск фибрилляции предсердий у женщин после 50 лет Часто у женщин после менопаузы, которая происходит в возрасте от 40 до 50 лет, могут развиться нарушения сердечного ритма, в том числе фибрилляция предсердий.

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