Названы факторы, которые повышают риск фибрилляции предсердий у женщин после 50 лет Часто у женщин после менопаузы, которая происходит в возрасте от 40 до 50 лет, могут развиться нарушения сердечного ритма, в том числе фибрилляция предсердий.