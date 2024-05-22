Финансист Лежава: акция "Монетная неделя" позволит вернуть мелочь в обращение

Акция "Монетная неделя" Центрального банка России, в рамках которой граждане смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные деньги или зачислить на свой счет, позволит повторно запустить монеты в обращение.
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