Коммунальщики рассказали, как чистят улицы Петербурга при перепадах температур

За последние сутки использованы тонны соли и пескосоляной смеси. Температурные «качели» усложнили коммунальщикам Петербурга работу по расчистке улиц и проезжей части, однако специалисты держат ситуацию под контролем.
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