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Москалькова: генсек ОБСЕ Синирлиоглу настроен на конструктивную работу

Москалькова: генсек ОБСЕ Синирлиоглу настроен на конструктивную работу

Нынешний генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах, которые касаются военных преступлений Украины.

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