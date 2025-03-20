Москалькова: генсек ОБСЕ Синирлиоглу настроен на конструктивную работу

Нынешний генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах, которые касаются военных преступлений Украины.
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