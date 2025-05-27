Султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок: состоялся суд над турецким актером Халитом Эргенчем Ольга БезродняяТурецкий актер Халит Эргенч, известный многим россиянам по сериалу «Великолепный век» был недавно приговорен к тюремному заключению.
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