Султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок: состоялся суд над турецким актером Халитом Эргенчем Ольга БезродняяТурецкий актер Халит Эргенч, известный многим россиянам по сериалу «Великолепный век» был недавно приговорен к тюремному заключению.