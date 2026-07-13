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Царьград

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Intel инвестирует 5 млрд евро в расширение завода в Ирландии

Intel инвестирует 5 млрд евро в расширение завода в Ирландии

Intel намерена вложить пять миллиардов евро в расширение завода в Лейкслипе, Ирландия, чтобы увеличить производство процессоров и укрепить позиции в полупроводниковой отрасли на фоне растущего спроса на чипы для ИИ.

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