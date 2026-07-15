«На этот раз всем — и работающим, и неработающим»: пенсионеров ждет сюрприз в августе

В августе российских пенсионеров ожидает очередное изменение в выплатах. Оно коснется не только тех, кто уже завершил трудовую деятельность, но и граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию.
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