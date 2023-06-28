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Замшелый недемократизм рушащегося американского «града на холме»

Замшелый недемократизм рушащегося американского «града на холме»

На фоне грядущего через год цирка на потеху всему думающему миру – американских выборов – все больше и больше адекватных людей задаются вопросом: а зачем вообще нужна это система, древняя, как окаменелый скелет – сформировалась она аж в 1804 году и с тех пор не менялась? Вы подумайте только – у нас отменили крепостное право, у них – после кровопролитной войны путем освобождения рабов получили рабочих, которым можно было платить в три раза меньше, благо сзади подпирала очередь из таких же свободных и голодных.

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