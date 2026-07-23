Туристический поток в Калининградской области снизился на фоне летних сложностей

Калининградская область в этом году столкнулась с заметным сокращением числа туристов. Отечественные эксперты связывают это с несколькими факторами, включая аномально высокие температуры и препятствия, связанные с логистикой и экономикой.
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