Над Румынией сбили неопознанный беспилотник — подтверждение из НАТО

В воздушном пространстве Румынии был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили представители Североатлантического альянса, уточняя, что операция по его нейтрализации проходила под контролем НАТО.
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