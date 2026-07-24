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FiNE NEWS

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Над Румынией сбили неопознанный беспилотник — подтверждение из НАТО

В воздушном пространстве Румынии был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили представители Североатлантического альянса, уточняя, что операция по его нейтрализации проходила под контролем НАТО.

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