Глава Минобороны Латвии Спрудс: Страна поставила Украине первую партию дронов

Глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что его страна в рамках организованной вместе с Британией инициативы «коалиция дронов» отправила Киеву первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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