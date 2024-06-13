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Глава Минобороны Латвии Спрудс: Страна поставила Украине первую партию дронов

Глава Минобороны Латвии Спрудс: Страна поставила Украине первую партию дронов

Глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что его страна в рамках организованной вместе с Британией инициативы «коалиция дронов» отправила Киеву первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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