Ричард Соломон покинул «Парму» и продолжит карьеру в Китае

Американский центровой продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Дакс». В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Соломон сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, 7,5 подбора и 1,1 передачи за почти 26 минут на паркете.