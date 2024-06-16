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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ричард Соломон покинул «Парму» и продолжит карьеру в Китае

Американский центровой продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Дакс». В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Соломон сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, 7,5 подбора и 1,1 передачи за почти 26 минут на паркете.

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