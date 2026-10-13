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Трамп заявил, что Россия отправляет дизтопливо всем странам на мировой рынок

Трамп заявил, что Россия отправляет дизтопливо всем странам на мировой рынок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия отправляет дизтопливо всем странам на мировой рынок, а не только США.

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