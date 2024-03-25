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"Ъ": мошенники используют новую схему под видом "Госуслуг"

"Ъ": мошенники используют новую схему под видом "Госуслуг"

Мошшеники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал "Госуслуги", где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.

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