"Ъ": мошенники используют новую схему под видом "Госуслуг"

Мошшеники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал "Госуслуги", где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету.
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