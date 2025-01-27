Сегодня в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады воспитанники ВПК "Штурм" и юнармейцы юнотряда Центра молодёжи несут Почетную Вахту Памяти у братской могилы и Вечного огня.
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Сегодня в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады воспитанники ВПК "Штурм" и юнармейцы юнотряда Центра молодёжи несут Почетную Вахту Памяти у братской могилы и Вечного огня.