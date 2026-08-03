Казахстан и США обсудили удар дронов по танкеру Каспийского трубопроводного консорциума

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с сенатором США Марко Рубио, в ходе которого обсудили инцидент 30 июля, когда дроны Вооруженных сил Украины нанесли удар по танкеру, загружавшему нефть на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.