Казахстан и США обсудили удар дронов по танкеру Каспийского трубопроводного консорциума

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с сенатором США Марко Рубио, в ходе которого обсудили инцидент 30 июля, когда дроны Вооруженных сил Украины нанесли удар по танкеру, загружавшему нефть на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.
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