Жадность богачей дала плоды – жильё стало недоступным большинству людей во всех регионах России

«Разруха в головах…», – говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце», комментируя ситуацию с электричеством, которое с приходом большевиков стало гаснуть два раза в день, а до этого, по его словам, гасло два раза за 20 лет.
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