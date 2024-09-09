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Хейт трейлера Minecraft, в Baldur’s Gate III завезли моды, Синдзи Миками о Tango Gameworks…

Хейт трейлера Minecraft, в Baldur’s Gate III завезли моды, Синдзи Миками о Tango Gameworks…

Тодд Говард внёс огромную лепту в разработку грядущей Indiana Jones and The Great Circle, Larian Studios выпустила крупный патч с контентом для Baldur’s Gate III, час геймплея обновлённой Silent Hill 2 с комментариями японских стримеров, Синдзи Миками поделился любопытными размышлениями по поводу закрытия Tango Gameworks, Space Marine II посвятили светлой памяти Джона Питера Бейна, негативная реакция на трейлер фильма по мотивам Minecraft.

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